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Комунальники Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць техніки від Японії

Комунальним підприємствам також передадуть генератори, труби та інше необхідне обладнання.

Комунальники Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць техніки від Японії
Комунальники 4 регіонів отримали від Японії нову техніку
Фото: Мінінфраструктури України

Уряд Японії передав близько 100 одиниць важкої техніки та обладнання для чотирьох регіонів України.

Як пише пресслужба Кабміну, в рамках Програми з екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України, комунальні підприємства Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць важкої техніки, щоб покращити послуги у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.

Окрім того, комунальним підприємствам буде передано значну кількість генераторів, труб та іншого вкрай необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.

"Завдяки підписаним на початку 2023 року Грантовим угодам між Мінінфраструктури та JICA українські міста отримали таку необхідну допомогу для своїх комунальних підприємств. Ми продовжуємо співпрацю з Урядом Японії та JICA у визначених галузях та сподіваємося у майбутньому її розширити", – повідомив виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков і дадав, що докладуть зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно.

Грантову угоду для Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України підписали 9 березня 2023 року. Вона передбачає надання гранту від Уряду Японії в розмірі 172,75 млн дол. США для реалізації Програми екстреного відновлення.

  • Наприкінці серпня стало відомо, що уряд Японії готує новий грант у межах проєкту екстреного відновлення України.
  • За інформацією Мінвідновлення, наразі за кошти японської сторони реалізують одразу три проєкти грантової і проєкт технічної допомоги щодо відновлення критичної та соціальної інфраструктури.
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