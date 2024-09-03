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Уряд запустив пілотний проект надання студентам державних грантів

Гранти частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі.

Уряд запустив пілотний проект надання студентам державних грантів
Львівський державний університет внутрішніх справ, фото ілюстративне
Фото: Вікіпедія

Уряд запустив пілотний проект надання студентам державних грантів. 

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, гранти частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі.

Станом на зараз понад 170 державних і приватних вишів долучилися до цього проекту.

"Ще один елемент реформи вищої освіти — індивідуальні освітні траєкторії для студентів. Більше свободи, більше вибору, більше академічної мобільності. Паралельно активізуємо наукову роботу в університетах. Вища школа має не лише навчати, але й рухати науку вперед", – зазначив глава уряду.

  • Про реформи у сфері вищої освіти стало відомо ще у січні цього року. Тоді уряд пропонував парламенту законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.
  • Система грантів на вищу освіту — це поширена світова практика, яка діє в США, Європі. У центрі системи вищої освіти — студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця. 
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