Гранти частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі.

Уряд запустив пілотний проект надання студентам державних грантів.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, гранти частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі.

Станом на зараз понад 170 державних і приватних вишів долучилися до цього проекту.

"Ще один елемент реформи вищої освіти — індивідуальні освітні траєкторії для студентів. Більше свободи, більше вибору, більше академічної мобільності. Паралельно активізуємо наукову роботу в університетах. Вища школа має не лише навчати, але й рухати науку вперед", – зазначив глава уряду.