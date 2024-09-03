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Верховна Рада прийняла рамковий закон про Сили безпілотних систем

Відповідні зміни до закону “Про Збройні Сили України” підтримали 294 депутати.

Верховна Рада прийняла рамковий закон про Сили безпілотних систем
Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко
Фото: Надала Аліна Загоруйко

Верховна Рада прийняла рамковий закон про Сили безпілотних систем.

Про це повідомила народна депутатка, співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Відповідні зміни до закону “Про Збройні Сили України” №11507 підтримали 294 депутати. До закону включено статтю про створення окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

“Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва”, ‒ зазначила Геращенко.

25 червня 2024 року президент України підписав указ про створення СБС ЗСУ, тепер це закріплено законодавчо.

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