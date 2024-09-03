Верховна Рада прийняла рамковий закон про Сили безпілотних систем.

Про це повідомила народна депутатка, співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Відповідні зміни до закону “Про Збройні Сили України” №11507 підтримали 294 депутати. До закону включено статтю про створення окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

“Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва”, ‒ зазначила Геращенко.

25 червня 2024 року президент України підписав указ про створення СБС ЗСУ, тепер це закріплено законодавчо.