Верховна Рада прийняла рамковий закон про Сили безпілотних систем.
Про це повідомила народна депутатка, співголова фракції “Європейська Солідарність” у Верховній Раді Ірина Геращенко.
Відповідні зміни до закону “Про Збройні Сили України” №11507 підтримали 294 депутати. До закону включено статтю про створення окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.
“Актуальний проєкт, який унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва”, ‒ зазначила Геращенко.
25 червня 2024 року президент України підписав указ про створення СБС ЗСУ, тепер це закріплено законодавчо.
- 6 лютого 2024 Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ у складі ЗСУ.
- Сили безпілотних систем були створені 7 травня. Тоді уряд підтримав президентський указ.
- 10 червня полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.
- Презентація Сил безпілотних систем відбулася 11 червня.
- Детальніше про ці зміни в українських Збройних силах читайте в матеріалі LB.ua "Безпілотні сили: рід сил, військ і крайня необхідність".