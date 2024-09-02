Поліцейські викрили злочинну групу вимагачів, які виманили у чоловіка 10 мільйонів гривень у криптовалюті. Зловмисники представились правоохоронцями та залякали чоловіка кримінальною відповідальністю за вигаданий злочин.

Про це повідомили у Кіберполіції.

У травні до поліції звернувся 20-річний засновник онлайн-бізнесу та повідомив, що невідомі чоловіки, представившись правоохоронцями, залякали його і змусили перерахувати 250 тисяч доларів у криптовалюті.

Поліцейські встановили, що четверо зловмисників, вирахувавши орієнтовний дохід підприємця, вирішили нажитися. Змовники представились правоохоронцями та висунули потерпілому вигадані звинувачення у співпраці з Росією. Вони залякували чоловіка тривалим ув'язненням за сфабрикованою справою у державній зраді та запропонували "вирішити питання" за 250 тисяч доларів, обіцяючи закрити вигадану "справу".

Фото: Кіберполіція Один із затриманих

Ділки змусили потерпілого передати вимагачам власні криптоактиви у сумі 250 тис. USDT, що в еквіваленті перевищує 10 млн грн. Того ж дня зловмисники обготівкували привласнені кошти за допомогою одного з обмінних сервісів.

Співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та фахівці з кіберполіції ідентифікували вимагачів, які, як виявилось, не мали жодного відношення до правоохоронних структур.

Кіберполіцейські простежили рух криптоактививів від потерпілого до безпосередньо фігурантів і зафіксували цифрові докази протиправної діяльності.

Поліцейські провели на території м. Києва, Київської та Черкаської областей низку одночасних обшуків за місцями проживання і реєстрації аферистів і членів їхніх родин, а також у їхніх транспортних засобах. Вилучені банківські картки, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, готівкові кошти загальною сумою майже 7 тис. доларів і понад 63 тис. грн.

Фото: Кіберполіція Вилучені докази

Фото: Кіберполіція Вилучені докази

Поліцейські оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі у суді вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Перевіряється їхня причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.