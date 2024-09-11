Колишню заступницю голови Волинської ОВА та ще сім її спільників викрили у незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Усім членам схеми повідомили про підозри.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Підозрювані організували схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. До складу злочинної організації входили керівники громадських організацій, фізичні особи-підприємці та інші.

З серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ вони організували незаконне переправлення через кордон більше 100 військовозобов’язаних в якості волонтерів. Підозрювані вносили їх дані до системи «Шлях», що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон.

Фото: Офіс генпрокурора Одна із учасниць схеми

Фото: ОФіс генпрокурора Одна із учасниць схеми

За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тис доларів США з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Фото: Офіс генпрокурора Одна із учасниць схеми

"Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили прокурори.