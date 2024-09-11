Кабмін схвалив законопроєкт про розширення повноваження СБУ в законодавчій сфері

СБУ набуде право розробляти та вносити на розгляд президента та кабміну проєкти нормативно-правових актів.

Уряд на засіданні схвалив розроблений Мін'юстом проєкт Закону України, який наділяє Служу безпеки України повноваженнями розробляти та вносити на розгляд президента України та Кабінету міністрів України проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Про це повідомили у міністерстві юстиції.

Зокрема, передбачається внесення відповідних змін до Закону України «Про Службу безпеки України». Також зміни передбачено до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якими Служба безпеки України включається до переліку суб’єктів, які мають право ініціативи у прийнятті актів Кабінету міністрів України, їх підготовки та внесення на розгляд уряду.

Зараз Служба безпеки України не наділена відповідними повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України проєктів нормативно-правових актів.

Також зараз проєкти актів Уряду на розгляд Кабінету Міністрів України мають право вносити лише уповноважені суб’єкти (Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, центральні органи виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державні колегіальні органи, місцеві державні адміністрації), до кола яких Служба безпеки України не належить.

"Таким чином, проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури підготовки проектів нормативно-правових актів» підготовлений з метою підвищення оперативності та ефективності правового врегулювання щодо питань діяльності Служби безпеки України під час дії правового режиму воєнного стану", – зазначили у Мін'юсті.