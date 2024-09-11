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Ігор Ліскі: «До росіян потрібно доносити тезу про незворотність покарання»

Римський статут — це не тільки про покарання, це наш світоглядний вибір як країни, вважає бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Під час дискусійної панелі про ратифікацію Римського статуту й необхідність перезапустити міжнародне правосуддя, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», він акцентував, як важливо, що документ ухвалили, що необхідно демонструвати невідворотність покарання росіян уже зараз і потрібна широка дискусія із суспільством і зі світом щодо цього.

Ігор Ліскі
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Ліскі

«Ми маємо розуміти, що приймаємо Римський статут у першу чергу для себе. Приймаємо як суспільство. Щоб ніколи в українському суспільстві не було побоювань, що колись ми станемо диктатурою й можемо використовувати це до українського суспільства, до українських людей. Це запобіжник для нас самих... Це вибір. Одне з того, за що ми воюємо. Частина наших цінностей, які ми документуємо, які ми підписуємо. Ми мали це зробити. Вимагаючи арешту Путіна, маємо розвиватися самі», — відзначив бізнесмен.

На його думку, ситуація з ратифікацією Римського статуту була погано прокомунікована в суспільстві, що викликало багато побоювань, міфів і суперечок, які розвіюються під час публічних обговорень.

Так само активніше Україна має комунікувати свою роботу з притягнення росіян до відповідальності — і на національному, і на міжнародному рівнях, вважає Ліскі.

«Дуже важливо показувати, доводити, що така робота є. Транслювати її не тільки міжнародним партнерам з юридичної площини. Але прямо інформаційно й навіть на території Росії. Щоб кожен офіцер десять разів подумав, віддаючи накази бомбити мирні міста, ґвалтуючи українських жінок або викрадаючи українських дітей. Це частина військової відповіді. Частина нашої перемоги. І це теж треба використовувати», — зауважив бізнесмен.

Просто будувати обставини для покарання росіян після війни ми не маємо права, додав він. Відновлювати справедливість і показувати, що брутальна військова сила й безкарність, на яку сподіваються росіяни, не пройде, потрібно вже зараз.

Фото: Олександр Ратушняк

«Це дуже важливо для суспільства, для його єдності; для розуміння, для чого ми воюємо; для солдатів, офіцерів, на чиїх плечах тримається ця війна; для людей у тилу, які відчувають усі ці обстріли і ґвалтування суспільства. Ми маємо розуміти, що справедливість є і обов'язково настане. Тому комунікація з українським суспільством суперважлива.

Я часто звертаюся до правоохоронної системи, державних діячів, що треба комунікувати більше, по всіх каналах. І треба придумати, як цю тему справедливості й незворотності покарання донести до росіян і до суспільств інших країн. Ми в цьому дуже зацікавлені», — резюмував Ліскі.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випускова редакторка
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