Його упіймали "на гарячому" під час продажу трьох позашляховиків.

Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка за продаж військовим позашляховиків, завезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Як повідомили у Нацполіції, жителя Кременецького району затримали "на гарячому" під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail.

Фото: Нацполіція Один із автомобілів, який намагалися продати

Фігурант продавав військовим транспортні засоби, які ввозилися на територію України з-за кордону через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Маючи доступ до автомобілів, чоловік підшукав на них покупців серед військовослужбовців.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Гроші, вилучені під час затримання

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Нещодавно у Чернігові викрили злочинну схему продажу автомобілів, ввезених під виглядом допомоги ЗСУ.