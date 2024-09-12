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На Тернопільщині затримали чоловіка, який торгував гуманітарними автомобілями для військових

Його упіймали "на гарячому" під час продажу трьох позашляховиків.

На Тернопільщині затримали чоловіка, який торгував гуманітарними автомобілями для військових
Затриманий торговець гуманітарними автомобілями
Фото: Нацполіція

Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка за продаж військовим позашляховиків, завезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Як повідомили у Нацполіції, жителя Кременецького району затримали "на гарячому" під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail.

Один із автомобілів, який намагалися продати
Фото: Нацполіція
Один із автомобілів, який намагалися продати

Фігурант продавав військовим транспортні засоби, які ввозилися на територію України з-за кордону через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Маючи доступ до автомобілів, чоловік підшукав на них покупців серед військовослужбовців.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Гроші, вилучені під час затримання
Фото: Нацполіція
Гроші, вилучені під час затримання

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Нещодавно у Чернігові викрили злочинну схему продажу автомобілів, ввезених під виглядом допомоги ЗСУ.

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