У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ

За допомогою спеціалізованої оптики чоловік сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

У Запоріжжі затримали чергового зрадника, який працював на воєнну розвідку ворога і слідкував за підрозділами ЗСУ із вікна власної квартири. Затриманим виявився місцевий ІТ-фахівець.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадник працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.

Чоловік облаштував у власній квартирі «спостережний пост», щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Фото: СБУ Затриманий зрадник у Запоріжжі

Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони. Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

15 років ув'язнення отримав російський агент, котрий розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.