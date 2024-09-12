Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
ГоловнаПраво

У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ

За допомогою спеціалізованої оптики чоловік сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Затриманий зрадник у Запоріжжі
Фото: СБУ

У Запоріжжі затримали чергового зрадника, який працював на воєнну розвідку ворога і слідкував за підрозділами ЗСУ із вікна власної квартири. Затриманим виявився місцевий ІТ-фахівець.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадник працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ. 

Чоловік облаштував у власній квартирі «спостережний пост», щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

Затриманий зрадник у Запоріжжі
Фото: СБУ
Затриманий зрадник у Запоріжжі

Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони. Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

15 років ув'язнення отримав російський агент, котрий розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies