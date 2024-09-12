У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ

У Запоріжжі затримали чергового зрадника, який працював на воєнну розвідку ворога і слідкував за підрозділами ЗСУ із вікна власної квартири. Затриманим виявився місцевий ІТ-фахівець.
Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.
Зрадник працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.
Чоловік облаштував у власній квартирі «спостережний пост», щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони. Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.
За допомогою спеціалізованої оптики фігурант сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.
Також зловмисник відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони. Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.
За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону.
Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено оптику та мобільний телефон, які використовував у злочинній діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
15 років ув'язнення отримав російський агент, котрий розвідував локації Сил оборони поблизу передової та коригував повітряні удари РФ по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.