На Харківщині викрили чергову колаборантку

У Харківській області 49-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності ‒ за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Досудове розслідування встановило, що під час захоплення селища Дворічна Купʼянського району місцева мешканка добровільно підтримала російських загарбників.

Вона обійняла посаду “исполняющей обязанности главного специалиста сектора делопроизводства Двуречанского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”.

Колаборантка здійснювала упорядкування документів та їхню подальшу перевірку, формувала справи та передавала їх керівництву окупаційної адміністрації. Також фігурантка займалася формуванням заяв від місцевих мешканців для подальшої виплати “матеріальної допомоги” у російських рублях.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, правоохоронці викрили колаборантку.