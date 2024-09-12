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​ЄС готується запровадити санкції проти Ірану за надані балістичні ракети для Росії

Жозеп Боррель передав відповідні пропозиції країнам-членам.

​ЄС готується запровадити санкції проти Ірану за надані балістичні ракети для Росії
Петер Стано
Фото: tymoshenko.ua

ЄС готується запровадити санкції проти Ірану - відповідні пропозиції країни-члени отримали від очільника дипломатії блоку Жозепа Борреля.

Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, передає "Європейська правда".

Санкції стануть відповіддю Євросоюзу на іранські балістичні ракети для Росії.

Стано сказав, що Європейський Союз закликав Іран не передавати Росії балістичні ракети, які Москва використає проти України у війні, але оскільки Тегеран зробив такий крок, то ЄС надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – сказав речник і зазначив, що іранські ракети для РФ - це ескалація військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії.

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