Times: у Сибіру двох школярів підозрюють у підпалі гелікоптера "на замовлення"

Невідомі благодійники пообіцяли їм за це 5 млн.

У Росії, в Ноябрську, двох школярів заарештували за підозрою в підпалі гелікоптера Мі-8. Вони облили його легкозаймистою речовиною та кинули туди сигарети, пише Times.

Підозрюваним – 13 і 14 років. Гелікоптер майже повністю згорів, свідчать дані з російських телеграм-каналів.

За їхніми даними, батько одного з хлопців – окупант, що воює проти України.

Діти потрапили на територію аеродрому через дірку в огорожі. Унаслідок підпалу вони отримали опіки обличчя, і російська міліція викрила їх у лікарні. Хлопці сказали, що за підпал їм пообіцяли 5 млн рублів. А раніше вони підпалили вежу мобільного зв'язку і вже отримали за це 30 000 рублів. Хто їм обіцяв кошти – невідомо.

Від початку повномасштабної війни сотні росіян брали участь у псуванні військової інфраструктури. Деякі – з протестних мотивів, деякі стверджували, що їм за це обіцяла винагороду нібито українська розвідка.