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З початку повномасштабного вторгнення від російських мін загинули 303 людини, з них — 15 дітей

Через російську агресію 24% українських територій вважаються потенційно небезпечними.

З початку повномасштабного вторгнення від російських мін загинули 303 людини, з них — 15 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинуло 303 людини, з них — 15 дітей. Також поранено 703 особи, з них – 81 дитина.

Про це розповів заступник директора Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева.

За його словами наразі вже очищено територію площею понад 143 тис. га. Зокрема, знешкоджено майже 520 тис. вибухонебезпечних предметів та здійснено понад 107 тис. виїздів.

"Всього внаслідок агресії 24% території держави, а це 144 тис. кв. км., оцінюється потенційно небезпечною та потребує обстеження й розмінування, з них 13,5 тис. кв. км – це водні акваторії, – уточнив Сергій Рева.

Сергія Рева додав, що основні зусилля саперів ДСНС наразі зосереджені на розмінуванні деокупованих територій у Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Щодня до розмінування залучається близько 200 піротехнічних підрозділів, це понад 1,2 тис. осіб та більше ніж 100 одиниць спецтехніки.

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