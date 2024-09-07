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Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк

Днями аналітики повідомили, що захисникам вдалося відвоювати там позиції. 

Deep State: Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк
Фото: скріншот

Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області. 

Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.

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