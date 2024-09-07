Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області.
Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State.
"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.
- За даними Генштабу, найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни активно нападають на Курахівському.
- 6 вересня Deep State повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати деякі позиції в селищі Нью-Йорк.