Днями аналітики повідомили, що захисникам вдалося відвоювати там позиції.

Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області.

Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.