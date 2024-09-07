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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку

Жителька Одрадокам’янки - у лікарні.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку
"швидка"
Фото: United24

Удень 7 вересня окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У жінки - вибухова травма, поранення ніг і живота. Потерпілу забрали до лікарні.

  • Загарбники постійно скидають вибухівки із дронів на цивільних у регіоні.
  • Так, цими днями у Херсоні ворог атакував дронами передмістя Херсона. Постраждали четверо осіб.
  • В Антонівці після обстрілу БпЛА до медиків звернувся чоловік.
  • 7 вересня російська авіація завдала авіаударів по населеним пунктам у Бериславському районі.
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