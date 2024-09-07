На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку

Удень 7 вересня окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки, що на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У жінки - вибухова травма, поранення ніг і живота. Потерпілу забрали до лікарні.