На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку

Удень 7 вересня окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки, що на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
У жінки - вибухова травма, поранення ніг і живота. Потерпілу забрали до лікарні.
- Загарбники постійно скидають вибухівки із дронів на цивільних у регіоні.
- Так, цими днями у Херсоні ворог атакував дронами передмістя Херсона. Постраждали четверо осіб.
- В Антонівці після обстрілу БпЛА до медиків звернувся чоловік.
- 7 вересня російська авіація завдала авіаударів по населеним пунктам у Бериславському районі.