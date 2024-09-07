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Прикордонники затримали чотирьох втікачів біля кордону з Румунією

Чоловіки блукали лісами п'ять днів.

Прикордонники затримали чотирьох втікачів біля кордону з Румунією
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків за 40 метрів до кордону з Румунією. Порушники хотіли переплисти Тису. До цього вони п'ять днів блукали лісами в горах.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією ДПСУ, після п’яти днів і чотирьох ночей блукання у високогірних лісах у спробах знайти українсько-румунський кордон чоловіки заблукали й вирішили спуститися у найближчий населений пункт. Порушників затримав наряд відділу "Великий Бичків" Мукачівського загону вранці 7 вересня.

"Спільній подорожі киянина, харків’янина, черкасця та кіровоградця передувало знайомство в одній із соціальних мереж, де охочі незаконно перетнути кордон обговорюють можливі шляхи уникнення зустрічі з прикордонниками. Жодна із порад горе-туристам не допомогла. На останніх хвилинах маршруту, як і багатьох інших спритників, їх очікувала традиційна зустріч з охоронцями кордону", — йдеться в повідомленні.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи буде скеровано до суду.

  • Напередодні у річці Дністер прикордонники виявили труп чоловіка, обвитий водоростями. Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області.
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