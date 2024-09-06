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На Харківському напрямку прикордонники знищили ворожий склад боєприпасів

Також українські військові ліквідували приховані позиції окупантів.

На Харківському напрямку прикордонники знищили ворожий склад боєприпасів
Фото: скріншот з відео

На вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону знищили польовий склад боєприпасів і приховані позиції російських окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На Вовчанському напрямку оператори БПЛА Краматорського загону виявили приховані ворожі позиції. FPV-дронами було завдано удар по укріпленнях окупантів. Судячи з повторних детонацій, які призвели до потужних вибухів та загоряння, прикордонники знищили польовий склад боєприпасів противника", — ідеться у повідомленні.

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