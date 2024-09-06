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Умєров перелічив технології, над якими можуть співпрацювати Україна і партнери

Зокрема, міністр згадав про ракети і різні типи дронів.

Умєров перелічив технології, над якими можуть співпрацювати Україна і партнери
Рустем Умєров (у центрі) на засіданні "Рамштайну"
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров перелічив технології, які пропонує Україна партнерам для співпраці.

За словами Умєрова, на полях Рамштайну він провів зустріч з міністрами оборони скандинавських та балтійських країн — Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії. Йшлося про нові можливості для спільного виробництва української зброї. 

"Звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері. Перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", - наголосив глава Міноборони.

Умєров наголосив, що наша держава має "широкий портфель технологій", який може стати основою для співпраці. Серед них:

  • виробництво українських ракет;
  • дрони різного призначення — розвідувальні, бойові, далекобійні;
  • наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою;
  • системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

Як відомо, Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана". Також з'явиться перший контракт із Данією, яка фінансуватиме українські виробництва боєприпасів.

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