Умєров перелічив технології, над якими можуть співпрацювати Україна і партнери

Міністр оборони України Рустем Умєров перелічив технології, які пропонує Україна партнерам для співпраці.
За словами Умєрова, на полях Рамштайну він провів зустріч з міністрами оборони скандинавських та балтійських країн — Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії. Йшлося про нові можливості для спільного виробництва української зброї.
"Звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері. Перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", - наголосив глава Міноборони.
Умєров наголосив, що наша держава має "широкий портфель технологій", який може стати основою для співпраці. Серед них:
- виробництво українських ракет;
- дрони різного призначення — розвідувальні, бойові, далекобійні;
- наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою;
- системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Як відомо, Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана". Також з'явиться перший контракт із Данією, яка фінансуватиме українські виробництва боєприпасів.