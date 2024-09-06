Умєров перелічив технології, над якими можуть співпрацювати Україна і партнери

Зокрема, міністр згадав про ракети і різні типи дронів.

Рустем Умєров (у центрі) на засіданні "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров перелічив технології, які пропонує Україна партнерам для співпраці.

За словами Умєрова, на полях Рамштайну він провів зустріч з міністрами оборони скандинавських та балтійських країн — Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії. Йшлося про нові можливості для спільного виробництва української зброї.

"Звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері. Перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", - наголосив глава Міноборони.

Умєров наголосив, що наша держава має "широкий портфель технологій", який може стати основою для співпраці. Серед них:

виробництво українських ракет;

дрони різного призначення — розвідувальні, бойові, далекобійні;

наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою;

системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як відомо, Данія профінансує виробництво українських САУ "Богдана". Також з'явиться перший контракт із Данією, яка фінансуватиме українські виробництва боєприпасів.