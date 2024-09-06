Генерал Браун: США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку

Під операції в Курській області Україна також повинна мати можливості утримувати інші ділянки фронту, наголосив Браун.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив, що США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку.

Про це Браун сказав на пресконференції за підсумками 24-го засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" у Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території", - сказав американський генерал.

Браун також підкреслив, що Штати хочуть "переконатися, що вони (Україна - Ред.) також захищають й інші ділянки".