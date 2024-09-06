Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
ГоловнаСуспільствоВійна

Генерал Браун: США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку

Під операції в Курській області Україна також повинна мати можливості утримувати інші ділянки фронту, наголосив Браун.

Генерал Браун: США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку
голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун
Фото: скриншот відео

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив, що США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку.

Про це Браун сказав на пресконференції за підсумками 24-го засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" у Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території", - сказав американський генерал.

Браун також підкреслив, що Штати хочуть "переконатися, що вони (Україна - Ред.) також захищають й інші ділянки".

  • Головком ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи для CNN наступ у Курській області РФ, заявив, що Росії довелося стягнути на цей напрямок десятки тисяч солдатів, серед яких є її кращі повітряно-десантні підрозділи. При цьому кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність ворожих штурмів на інших ділянках фронту знизилася.
  • Тим часом 6 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies