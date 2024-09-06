Генерал Браун: США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив, що США співпрацюватимуть з Україною над захистом Покровського напрямку.
Про це Браун сказав на пресконференції за підсумками 24-го засідання Контактної групи з оборони "Рамштайн" у Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна".
"Коли ви дивитеся на Покровськ, це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території", - сказав американський генерал.
Браун також підкреслив, що Штати хочуть "переконатися, що вони (Україна - Ред.) також захищають й інші ділянки".
- Головком ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи для CNN наступ у Курській області РФ, заявив, що Росії довелося стягнути на цей напрямок десятки тисяч солдатів, серед яких є її кращі повітряно-десантні підрозділи. При цьому кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність ворожих штурмів на інших ділянках фронту знизилася.
- Тим часом 6 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.