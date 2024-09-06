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Вогнеборці локалізували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині

Через детонацію боєприпасів постраждали рятувальники.

Вогнеборці локалізували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині
пожежа в нацпарку "Святі гори"
Фото: ДСНС

Вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу, що виникла на території Національного природного парку "Святі гори" Донецької області і перекинулася на Харківську область.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України.

"На території НПП "Святі гори" пожежа локалізована на площі 6000 Га. Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС

Також в ДСНС додають, що поблизу села Студенок на Харківщині локалізована пожежа на площі 1650 га.

Фото: ДСНС

Загалом вогонь охопив площу 5 тисяч гектарів в межах Донецької та Харківської областей. Знищив 302 домоволодіння та травмував 3 місцевих мешканців. 

Фото: ДСНС

Внаслідок детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом після деокупації цього регіону, постраждали 4 вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС.

Фото: ДСНС

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