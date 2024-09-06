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Росіяни атакували Нікополь, є постраждалі

У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.  

Росіяни атакували Нікополь, є постраждалі
Фото: Сергій Лисак

Російська армія від початку доби атакувала Нікопольський район і Павлоград на Дніпропетровщині. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64, у Нікополі є один поранений.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

У Нікополі внаслідок обстрілу поранення дістав 49-річний чоловік. У місті побита інфраструктура. Пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася. Понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда.  

Марганецька та Мирівська громади також потрапили під обстріл. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.  

Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятки разів. Важкою артилерією, дронами-камікадзе та боєприпасами, які скидав з БпЛА.

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