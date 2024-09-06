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Зеленський: в Україні недостатньо систем ППО, аби захистити всю територію

Також президент невдоволений тим, що партнери не дають можливості знищувати військові аеродроми РФ.

Зеленський: в Україні недостатньо систем ППО, аби захистити всю територію
Володимир Зеленський на форумі «Амброзетті» в Італії
Фото: скриншот відео

В Україні недостатньо систем ППО, аби захистити всю територію держави.

Про це заявив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії, куди прибув після "Рамштайну" в Німеччині.

Президент розповів про масовані ракетні атаки, які здійснює Росія по нашій державі. Він згадав про обстріл Харкова у перші дні вересня, загиблих і поранених, а також руйнування, яких зазнав обласний центр, напад РФ на Полтаву і Львів 3 і 4 вересня.

"На щастя, у нас є системи ППО, також завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоби забезпечити всю нашу територію, відбити кожну російську атаку", - заявив Зеленський.

Глава держави висловив невдоволення тим, що через позицію партнерів Україна не може знищувати військові цілі на території РФ.

"Ми досі не маємо дозволу від наших партнерів знищувати російські військові аеродроми - ті, з яких російські літаки, які несуть ці бомби, злітають", - сказав Зеленський.

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