Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 60 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 60 поранених (оновлено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Історик, який вгадав результати 9 з 10 останніх виборів президента США, зробив ставку на Гарріс
Історик, який вгадав результати 9 з 10 останніх виборів президента США, зробив ставку на Гарріс
ГоловнаСуспільствоВійна

Через падіння уламків "шахедів" у Києві сталися дві пожежі

Потраждалих чи руйнувань попередньо не зафіксовано.

Через падіння уламків "шахедів" у Києві сталися дві пожежі
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Вночі Київ зазнав атаки російських ударних безпілотників. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Печерському районі, за інформацією Київської міської військової адміністрації, сталося два загоряння на відкритій території площею приблизно 10 та 20 квадратних метрів. Співробітники ДСНС займаються ліквідацією пожеж, про постраждалих чи руйнування даних не надходило.

Також збиття відбулося у Дніпровському районі. Попередньо уламки впали на території дитячого садка. Інформація про руйнування та травмованих уточнюється. 

Станом на 4:30 загроза "шахедів" зберігається. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies