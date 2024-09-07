Через падіння уламків "шахедів" у Києві сталися дві пожежі

Потраждалих чи руйнувань попередньо не зафіксовано.

Вночі Київ зазнав атаки російських ударних безпілотників. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Печерському районі, за інформацією Київської міської військової адміністрації, сталося два загоряння на відкритій території площею приблизно 10 та 20 квадратних метрів. Співробітники ДСНС займаються ліквідацією пожеж, про постраждалих чи руйнування даних не надходило.

Також збиття відбулося у Дніпровському районі. Попередньо уламки впали на території дитячого садка. Інформація про руйнування та травмованих уточнюється.

Станом на 4:30 загроза "шахедів" зберігається.