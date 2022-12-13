Рада проголосувала за конкурсну процедуру відбору на посаду судді КСУ

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила закони 7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах. За закон № 7662, яким пропонується змінити порядок відбору суддів Конституційного Суду, проголосували 245 нардепів.

Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Ще 2 червня 2016 року Верховна Рада минулого скликання внесла зміни до Конституції (No 1401- VIII), за якими статтю 148 було викладено у новій редакції та встановлено, що відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

У липні 2017 року Рада прийняла Закон України «Про Конституційний Суд України» (No 2136-VIII), яким були запроваджені нові засади роботи КСУ та новий порядок відбору кандидатур на посаду судді суб’єктами призначення.

Натомість Венеціанська комісія в декількох висновках вказувала не необхідності вдосконалення процедури призначення суддів КСУ. У тому числі питання прозорого та відкритого порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ суб’єктами призначення.

23 вересня 2021 року посли країн G-7 у своїй спільній публічній заяві зазначили, що реформа КСУ повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів.

У висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, прийнятого в Брюсселі 17 червня 2022 року, вказано, що прийняття Україною законодавства про конкурсний порядок добору суддів КСУ «стане одним із показників, виконання якого буде оцінюватися та враховуватися Комісією до кінця 2022 року».

З цією метою 12 серпня цього року авторський колектив нардепів на чолі з головою профільного правового комітету Денисом Масловим подав до Ради законопроєкт, яким запропонували до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ залучити новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів. Вона буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів Конституційного Суду, в оцінці моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні ще в вересні цього року, а 28 листопада профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував його прийняти в цілому. Однак до другого читання було внесено ряд принципових змін.

Зокрема, щодо формування Дорадчої групи експертів.

На перші 6 років пропонується встановити наступний склад Дорадчої групи експертів, яка буде відбирати суддів для Конституційного Суду:

1 — член Дорадчої групи від Президента

1 – від Верховної Ради

1 – від З’їзду суддів України

1 – від Кабінету Міністрів за пропозицію Венеційської комісії

2 – від Кабінету міністрів за пропозицією міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції

Після закінчення періоду 6 років, формувати Дорадчу групу експертів, окрім Президента, Верховної Ради та З’їзду суддів, зможуть ще декілька суб’єктів. Замість Венеційської комісії одного члена Дорадчої групи експертів буде призначати Національна академія правових наук. Ще одного члена Дорадчої групи зможе делегувати З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Також одного експерта зможе делегувати у Дорадчу групу громадськість. Мова про збори представників громадських об'єднань, які протягом останніх п’яти років здійснюють діяльність у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.

Отже, через 6 років міжнародних іноземних експертів у складі Дорадчої може взагалі не бути.

Про те, що законопроєкт переписали до другого читання писав голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Цього тижня «Слуги» готуються проголосувати законопроєкт, який цементує політичні призначення до Конституційного Суду. Я наголошу на ключовому: нова редакція замість прозорого і незалежного відбору кандидатів знов пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога не доброчесність, а лояльність до президента, монобільшості чи суддівської мафії. Подивіться, за що проголосував комітет: Дорадча експертна група з міжнародниками у складі голосує за те, що кандидат «не відповідає» вимогам Конституції, але його потім все одно призначають суддею КСУ. Чим це відрізняється від процедури, за якою призначали Тупицького? Хіба тим, що в Януковича не витрачали час на танці з бубнами, і зразу пхали свого. При цьому, адекватним депутатам хочуть замилити очі нормою, яка передбачає участь аж одного представника громадськості, і то не зараз, а через 6 років. І жодних гарантій, що це буде незалежний експерт чи що у нього будуть якісь реальні важелі впливу», — писав він у Facebook.

Нагадаємо, що троє суддів Конституційного Суду України пішли у відставку у середу, 7 грудня. На спеціальному пленарному засіданні суд розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.