Споживання електроенергій в Україні збільшується через похолодання, - Укренерго

За останню добу через артобстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура на півдні та сході.

Споживання електроенергії в Україні збільшується через похолодання. Відповідно до значного збільшується і дефіцит потужності.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор нагадує, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень.

Також повідомляється, що за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

"«Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - йдеться в повідомленні.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Нагадаємо, в кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії.