“З початком постачання танків ЗСУ західні країни перейдуть на новий рівень протистояння з Росією".

Збільшення обсягів допомоги Україні веде до “розширення кордонів спеціальної військової операції”.

Таку маніпуляцію на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями у Відні озвучив глава російської делегації Костянтин Гаврилов.

“З початком постачання танків ЗСУ західні країни перейдуть на новий рівень протистояння з Росією, а збільшення обсягів допомоги Україні веде до розширення кордонів СВО”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, гендиректор російської корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Борис Обносов заявив, що “авіаційна ракета Х-31ПД може виграти дуельні бої в американського зенітного ракетного комплекса Patriot”.

Глава РПЦ Володимир Гундяєв розповсюдив дезінформацію про те, що “українська влада та їх закордонні покровителі сьогодні намагаються використати Українську православну церкву як знаряддя для розпалювання російсько-української ворожнечі”.

Нагадаємо, у Державній думі Росії маніпулють рішенням Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2, заявляючи, зокрема, що РФ не дивитиметься на цей злочин крізь пальці.