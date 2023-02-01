Правоохоронці вимагають розслідування військових злочинів вагнерівців у Малі

Незалежні експерти з прав людини, які працюють з ООН, закликали до розслідування можливих військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних в Малі урядовими силами та ПВК “Вагнера” – російським військовим підрядником.

Про це пише Associated Press.

Понад десяток експертів, які займаються питаннями використання найманців, тортур та насильства щодо жінок і дівчат, говорили про “жахливі страти, масові поховання, катування, зґвалтування та сексуальне насильство” та інші ймовірні злочини, скоєні протягом останніх двох років урядовими силами та “їхніми союзниками” у центральній частині регіону Мопті та в інших місцях неспокійної західноафриканської країни.

Експерти заявили, що вони “стурбовані очевидним посиленням передачі традиційних військових функцій так званій групі Вагнера у різних військових операціях”.

Західні посадовці заявляють, що сотні вагнерівців почали працювати понад рік тому разом із збройними силами Малі, щоб спробувати зупинити десятирічне повстання ісламських екстремістів.

Дипломати, аналітики та правозахисні групи кажуть, що після прибуття найманців зросло невибіркове насильство щодо мирних жителів. Вони попереджають також про посилення екстремістів, пов'язаних з “Аль-Каїдою” та угрупуванням “Ісламська держава”.

Зовнішні експерти, які не є співробітниками ООН, працюють за мандатом Ради з прав людини в Женеві, яка підтримується міжнародною організацією, щоб допомагати стежити за величезною низкою проблем з правами людини в усьому світі.

“Непрозорість та двозначність правового статусу групи Вагнера у поєднанні з репресіями проти тих, хто наважується вистопити проти них, створюють загальну атмосферу терору та повної безкарності для жертв зловживань групи Вагнера”, – заявили експерти, додавши, що вони передали свої побоювання безпосередньо уряду Бамако.

Нагадаємо, правління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.