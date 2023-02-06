​У Києві та області діють аварійні відключення світла, - КМДА

У понеділок, 6 лютого, в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Укренерго".

"У Києві зберігається дефіцит потужностей через похолодання та початок робочого тижня (після вихідних роботу відновили численні підприємства). Також у столиці та у області є мережеві обмеження. Тому застосовуються аварійні відключення. Особливо це відчувається у ранкові та вечірні години (піки споживання)", - йдеться в повідомленні.

Наразі графіки стабілізаційних відключень не діють. На всіх пошкоджених енергооб’єктах у посиленому режимі ведуться ремонтні роботи.

"Закликаємо містян не вмикати одночасно декілька потужних приладів. Споживаймо електроенергію свідомо", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що сьогодні мережеві обмеження зберігаються в Києві, Одеській області, а також на Київщині.