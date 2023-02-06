Високопосадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії у Броварах, - Клименко

Наразі вони можуть пересуватися лише автомобільним транспортом.

Українським високопосадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі в Броварах.

Про це в етері телемарафону повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, наразі тривають перевірки всіх гелікоптерів, які є в системі МВС.

"Система безпеки повністю переглянута. Ті гелікоптери, Airbus 225... на даний момент вони всі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти... Цей процес затягнеться іще на якийсь час. Можливо, на місяць або на два, поки ми не встановимо з іноземними спеціалістами, що вони є безпечні. Якщо, звичайно, розглядати версію, що це несправність, наприклад, гелікоптера", - сказав Клименко.

Він додав, що керівники можуть користуватися лише автотранспортом.

"Ми заборонили зараз пересуватися керівникам на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки не буде закінчено розслідування і ми достеменно не будемо знати причини цієї авіатрощі", - додав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині вертоліт МВС упав біля дитячого садочка і будинку. Внаслідок цього загинули дитина і керівництво МВС.

Служба безпеки України розглядає як версії трагедії порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.