Клименко пояснив, чому затягується термін розслідування авіатрощі в Броварах

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко назвав причини затягування терміну розслідування авіатрощі в Броварах.
Про це Клименко сказав в етері телемарафону.
За його словами, очікувані терміни завершення розслідування - місяць-два. Це попри те, що одразу після аварії мова йшла про три-чотири тижні.
"По-перше, це слідство... По друге, це робота великого колективу. І по-третє, потім всю інформацію, яку ми отримаємо, маємо зібрати, проаналізувати, і уже дати кінцевий результат", - пояснив Клименко.
Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині вертоліт МВС упав біля дитячого садочка і будинку. Внаслідок цього загинули дитина і керівництво МВС.
В СБУ заявили, що мають три основні версії причин катастрофи.