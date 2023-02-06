Клименко пояснив, чому затягується термін розслідування авіатрощі в Броварах

В.о. міністра внутрішніх справ вказав на три причини.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко назвав причини затягування терміну розслідування авіатрощі в Броварах.

Про це Клименко сказав в етері телемарафону.

За його словами, очікувані терміни завершення розслідування - місяць-два. Це попри те, що одразу після аварії мова йшла про три-чотири тижні.

"По-перше, це слідство... По друге, це робота великого колективу. І по-третє, потім всю інформацію, яку ми отримаємо, маємо зібрати, проаналізувати, і уже дати кінцевий результат", - пояснив Клименко.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині вертоліт МВС упав біля дитячого садочка і будинку. Внаслідок цього загинули дитина і керівництво МВС.

В СБУ заявили, що мають три основні версії причин катастрофи.