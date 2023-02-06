ПЦУ у травні розгляне календарну реформу

Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади можуть самі перейти на новий стиль.

Православна церква України розгляне питання про загальну календарну реформу на Архієрейському соборі, який збереться у травні.

Так на рішення УГКЦ про перехід на новий календар відреагував у Facebook заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря).

Він нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль, можуть це зробити за відповідною процедурою.

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію. Бо досвід реформ в минулому свідчить: проблеми виникають там, де реформа впроваджується «в одну мить», без підготовки, «згори» та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття», – написав митрополит Євстратій.

Нагадаємо, що з 1 вересня цього року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.

Раніше керівники УГКЦ і ПЦУ вирішили створити спільну групу для реформи церковного календаря.