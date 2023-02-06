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Винищувачі F-16 можуть бути не першими іноземними літаками, наданими Україні, - Кулеба

Рішення щодо літаків блокують психологічні аргументи.

Винищувачі F-16 можуть бути не першими іноземними літаками, наданими Україні, - Кулеба
Фінські Hornets та бельгійські винищувачі F-16 під час навчань у повітряному просторі Фінляндії
Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten

З точку зору масовості, наявності на ринку й обслуговування, оптимальним для України є винищувач це F-16. Втім, не факт, що саме він буде першим іноземним літаком, який отримає Україна.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Не важливо, який буде іноземний літак: чи це буде F-16 американський, чи це буде Gripen шведський, чи це буде Mirage або Rafale французький, або це буде Eurofighter - це все не принципово. Принципово відкрити позицію, зняти це табу і отримати першу ескадрилью літаків, а потім уже будемо визначатися по доступності на ринку, по обслуговуванню, на яку саме модель робити ставку”, - сказав він.

Кулеба пояснив, що рішення щодо літаків блокують психологічні аргументи - побоювання ескалації, обґрунтування, що дуже довго вчитися і не відомо, чи потрапить зброя до російських рук.

“Коли нам кажуть про ескалацію, ми відповідаємо дуже просто: „Куди ще? Що вам ще потрібно, щоб відбулося, щоб ви припинили говорити про ескалацію?“ І в наших партнерів немає відповіді на це запитання. Вони розуміють, що цей аргумент про ескалацію не із зони раціональних аргументів. Він із зони управління страхом”, — сказав міністр.

Як раніше повідомлялось, Україна веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км.

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