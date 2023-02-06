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Гендиректору російської авіакомпанії повідомили про підозру за польоти до Криму

Під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія здійснила щонайменше 1226 рейсів до закритого Україною аеропорту “Сімферополь” та у зворотному напрямку.

Гендиректору російської авіакомпанії повідомили про підозру за польоти до Криму
Фото: new.sipaero.ru

Прокуратура повідомила про підозру генеральному директору російської авіакомпанії “Сибір”. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та Севастополя.

“За даними слідства, підозрюваний з 2014 року обіймав посаду генерального директора підсанкційної в Україні “Авіакомпанії “Сибір”. Використовуючи своє службове становище та маючи відповідний функціонал, підозрюваний організував злочинну схему, що полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку”, - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що рейси “Москва-Сімферополь-Москва” здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український держкордон. Також вони здійснювались всупереч нормам міжнародного права та законодавства України.

Зокрема, під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія з 2014 по 2019 роки здійснила щонайменше 1226 рейсів до закритого Україною аеропорту “Сімферополь” та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, президент Хорватії поставив під сумнів територіальну цілісність України, заявивши, що окупований Крим ніколи не буде Україною.

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