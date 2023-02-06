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Внаслідок застосування гранати у суперечці на Донеччині загинула людина

Ще п’ять осіб були поранені.

Внаслідок застосування гранати у суперечці на Донеччині загинула людина
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Сьогодні, 6 лютого, у Красногорівці біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Останній звинуватив продавця у неякісному товарі та кинув у його бік бойову гранату.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей (одна жінка і троє чоловіків), які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Пораненим надали медичну допомогу.

Винуватця трагедії затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 січня в одній із квартир на 8-му поверсі багатоповерхівки на вул. Львівське шосе у Хмельницькому вибухнула граната. У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані, котра померла під час надання медичної допомоги.

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