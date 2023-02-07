Росіяни знову обстріляли Нікопольщину: пошкоджено лінії електропередачі, 9 населених пунктів залишилися без води

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Сьогодні вночі російські окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько 40 снарядів по Марганецькій громаді. Обстрілом пошкоджено лінії електропередачі, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – дев'ять населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У всіх інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо. Наразі всюди ситуація контрольована Силами оборони.

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