Росіяни тримають у блокаді до 15 тисяч мешканців Енергодару, – Центр нацспротиву

В окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Росіяни тримають мешканців в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають”, – йдеться у повідомленні.

Також почастішали випадки викрадень працівників Запорізької атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з “Росатомом”.

Велика кількість працівників відмовилась працювати на станції після окупації, тому ворог хоче “переконати” українських енергетиків працювати на росіян.

Родичам викрадених працівників не повідомлять, де їх тримають.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти виводять з обігу гривню, працівники ЗАЕС опинилися на межі виживання. Фахівці отримують зарплату від НАЕК у гривні, а обміняти українську валюту в місті уже майже неможливо.