Росіяни агітують учнів 10-11 класів вступати на військову службу до лав армії ворога.

Курсанти та офіцери Національної академії СБУ пройшли маршем під час святкування річниці Дня Незалежності України, 28 серпня 201

Окупаційна адміністрація у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонщини анонсувала створення кадетських класів у школах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

З метою мотивації юнаків віком від 15 років закликають поглиблено вивчати військову справу.

За попередньою інформацією, юнаки, які мають відповідну підготовку, отримають “можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу”.

Також у навчальних закладах Скадовського району на заняттях з допризовної підготовки юнаків проводиться агітація учнів 10-11 класів щодо вступу на військову службу до лав армії ворога.

Про створення кадетських класів раніше повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, РФ створила на окупованих територіях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу. Також на ТОТ продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.