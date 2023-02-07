Офіс генпрокурора веде розслідування злочинів окупантів за трьома головними напрямками

Офіс генерального прокурора України разом з міжнародними партнерами веде розслідування злодіянь, скоєних російськими загарбниками, за трьома головними напрямками.

Про це під час онлайн-конференції розповів генпрокурор Андрій Костін, пише Укрінформ.

Це: злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини.

“Зараз ОГП веде розслідування за трьома головними напрямками: злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини. Безперечно, ведення агресивної війни призводить до воєнних злочинів та до масових звірств, це визначається як головний міжнародний злочин, який зосереджує у собі всі інші злочини, – і це є цитата з документів Нюрнберзького трибуналу”, – наголосив генпрокурор.

Він зауважив, що головним доказом злочину агресії є дії Володимира Путіна, як президента РФ та головнокомандувача її Збройних сил, який 24 лютого 2022 року віддав наказ на воєнне вторгнення в Україну, і продовжує свої злочинні вчинки.

“Це злочин лідерства, який тягне за собою інші міжнародні злочини. Тож головні підозрювані у цьому злочині – політичні та військові керівники кремлівського режиму, які планували, готували, організовували та виконували цей акт агресії”, – пояснив Костін.

За словами Генпрокурора, в ОГП зареєстровано більш як 66 тисяч випадків воєнних злочинів: від невибіркових обстрілів мирного населення до застосування тортур та сексуального насильства.

“На жаль, масштаби цих злочинів є дійсно руйнівними. Кількість спричинених ними смертей серед цивільного населення вже перевищує 9 тисяч, включаючи більше 460 дітей. Кількість цивільних людей, що отримали поранення, перевищує 12 тисяч, з них більше 900 – це діти. Тож наше головне завдання - забезпечити відповідальність за скоєння цих міжнародних злочинів, і на рівні не лише конкретних виконавців, російських військових, а й тих, хто віддавав їм накази та організовував це злочинне вторгнення та акт агресії”, – зазначив очільник ОГП.

Нагадаємо, Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі на Київщині, та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру.