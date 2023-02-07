За добу ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 1 030 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 3245 (+14);
- бойових броньованих машин -6443 (+28);
- артилерійських систем - 2232 (+1);
- РСЗВ - 461 (+0);
- засоби ППО - 227 (+0);
- літаків - 294 (+0);
- гелікоптерів - 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1958 (+0);
- крилаті ракети - 796 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3);
- спеціальна техніка - 208 (+5).
Дані уточнюються.