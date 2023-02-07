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За добу ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.

За добу ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 1 030 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 3245 (+14);
  • бойових броньованих машин -6443 (+28);
  • артилерійських систем - 2232 (+1);
  • РСЗВ - 461 (+0);
  • засоби ППО - 227 (+0);
  • літаків - 294 (+0);
  • гелікоптерів - 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1958 (+0);
  • крилаті ракети - 796 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3);
  • спеціальна техніка - 208 (+5).

Дані уточнюються.

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