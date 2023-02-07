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Росія найближчими тижнями не зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, - британська розвідка

Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від своїх неукомплектованих, недосвідчених військ масштабних просувань.

Росія найближчими тижнями не зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, - британська розвідка
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Навряд чи Росія найближчими тижнями зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. 

“Цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області”, - йдеться у звіті.

Зазначається, що російським військам вдалося отримати лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу.

Також повідомляється, що старші командири, ймовірно, розробляють плани, які вимагають від неукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.

Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних просувань. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.

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