Росія найближчими тижнями не зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, - британська розвідка

Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від своїх неукомплектованих, недосвідчених військ масштабних просувань.

Навряд чи Росія найближчими тижнями зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

“Цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області”, - йдеться у звіті.

Зазначається, що російським військам вдалося отримати лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу.

Також повідомляється, що старші командири, ймовірно, розробляють плани, які вимагають від неукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск.

Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних просувань. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, ЗСУ знищили 1030 окупантів, 14 танків і 28 бойових броньованих машин. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.