Президента Кіпра оберуть у другому турі, поки що лідирує ексглава МЗС, - Reuters

Колишній міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс лідирує за підсумками першого туру президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Його суперником у другому турі, який відбудеться 12 лютого, став колишній постпред Кіпру при ООН Андреас Маврояніс.

"За підсумками опрацювання 100% бюлетенів безумовним лідером першого туру став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс. Консервативний політик отримав 32,04% голосів", - пише видання.

В обох кандидатів тепер є тиждень, щоб залучити на свій бік виборців, після чого переможцю доведеться боротися з нелегальною міграцією, трудовими суперечками та відновленням іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами та програмою "інвестиції в обмін на паспорти".

Крім того, Reuters нагадує, що Кіпр був розколотий під час турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Останній раунд мирних переговорів провалився в 2017 році.