Це є відповіддю на рішення білорусів видворити польських дипломатів і прикордонника.

Польща планує вислати з країни військового аташе Білорусі.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише pap.pl.

Це є відповіддю на рішення білорусів видворити польських дипломатів і прикордонника.

Офіцер зв'язку польських прикордонників мав покинути Білорусь до вечора середи, 22 лютого. Також з Гродно мали виїхати два польські консули.

Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче.

Рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників. Польські вантажівки тепер можуть перетинати лише польсько-білоруський кордон, їм забороняється використовувати прикордонні переходи Білорусі з Латвією та Литвою.