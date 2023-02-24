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Польща планує вислати з країни військового аташе Білорусі

Це є відповіддю на рішення білорусів видворити польських дипломатів і прикордонника. 

Польща планує вислати з країни військового аташе Білорусі

Польща планує вислати з країни військового аташе Білорусі. 

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише pap.pl.

Це є відповіддю на рішення білорусів видворити польських дипломатів і прикордонника

Офіцер зв'язку польських прикордонників мав покинути Білорусь до вечора середи, 22 лютого. Також з Гродно мали виїхати два польські консули.

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Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче.

Рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників. Польські вантажівки тепер можуть перетинати лише польсько-білоруський кордон, їм забороняється використовувати прикордонні переходи Білорусі з Латвією та Литвою.

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