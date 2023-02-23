В низці країн Європи будівлі підсвічують кольорами українського прапора.

Про це повідомила мерія Парижа у Twitter.

“Через рік після вторгнення в Україну Париж віддає належне мужності українського народу та висловлює солідарність з ним”, - йдеться у повідомленні.

Також фото підсвічених синім та жовтим кольорами будівель оприлюднила президентка Европарламента Роберта Меццола, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та представництво Євросоюза.

Фото: мерія Парижа

Нагадаємо, держави-члени Євросоюзу ухвалили заяву, приурочену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.