У Петербурзі раптово закрили повітряний простір, всі літаки розвернули (оновлено)

Над російським Петербургом уранці 28 лютого раптово закривали повітряний простір. Літаки, що летіли над містом, розвернули, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Север. Реалии".

Журналісти з посиланням на Телеграм-канали пишуть, що росіяни підняли в небо винищувачі та ввели план "Килим", який застосовують при виявленні неопізнаного обʼєкту. Офіційно російська влада це не коментує.

Аеропорт "Пулково" оголосив про затримку рейсів тривалістю до 12 годин. Приблизно через годину після скасування польотів їх почали відновлювати.

Уночі влада Бєлгорода заявила про виявлення в небі беспілотників, а на нафтобазі в Туапсе відбулися вибухи.