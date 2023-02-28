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У Петербурзі раптово закрили повітряний простір, всі літаки розвернули (оновлено)

Затримка рейсів оголошена до 12 годин. 

У Петербурзі раптово закрили повітряний простір, всі літаки розвернули (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Над російським Петербургом уранці 28 лютого раптово закривали повітряний простір. Літаки, що летіли над містом, розвернули, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Север. Реалии".

Журналісти з посиланням на Телеграм-канали пишуть, що росіяни підняли в небо винищувачі та ввели план "Килим", який застосовують при виявленні неопізнаного обʼєкту. Офіційно російська влада це не коментує.

Аеропорт "Пулково" оголосив про затримку рейсів тривалістю до 12 годин. Приблизно через годину після скасування польотів їх почали відновлювати. 

Уночі влада Бєлгорода заявила про виявлення в небі беспілотників, а на нафтобазі в Туапсе відбулися вибухи. 

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