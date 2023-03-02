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Польща буде виробляти танки К2 за південнокорейською технологією

Військову техніку випускатимуть на заводі в Познані.

Польща буде виробляти танки К2 за південнокорейською технологією
міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак
Фото: Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej

Польща виготовлятиме, ремонтувати і обслуговуватиме сучасні танки К2, повідомляє РАР із посиланням на заяву віцепрем’єра і міністра національної оборони Маріуша Блащака.

За словами Блащака, все це відбуватиметься на Військовому автомобільному заводі в Познані. Раніше Польща уклала угоду з Південною Кореєю на постачання К2 і передання технології виробництва техніки.

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У Познані, як зазначив Блащак, будуть виробляти також гідропневматичні шасі, які використовують у K2.

"Хочу підкреслити нашу високу ефективність, тому що ми почали перемовини з Кореєю в травні минулого року, а в грудні минулого року перші танки K2 вже були на оснащенні польської армії", - додав міністр оборони.

Блащак сказав, що цьогоріч військо Польщі отримає іще більше танків, адже уряд усвідомлює загрози, які створює напад Росії на Україну.

Нагадаємо, за декілька тижнів Польща надасть Україні 10 танків Leopard 2 і 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

Тим часом в Іспанії ремонтують танки Leopard для нашої держави і готують екіпаж.

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