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Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, - Зеленський

Відбулася масштабна конференція за участю партнерів України "Обʼєднані заради справедливості".

Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, і Україна дасть для цього достатній інструментарій.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні завершується перший тиждень нової весни, і важливо зробити кілька змістовних наголосів на тому, що саме вдалося зробити за цей тиждень. Зробити для України", - сказав він.

Президент розповів, що відбулася масштабна конференція за участю багатьох партнерів України "Обʼєднані заради справедливості" (United for Justice).

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"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей. Мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави й терор проти наших людей. І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії", - наголосив Зеленський.

"Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані", - додав президент.

Нагадаємо, голова Верховного суду Всеволод Князєв раніше повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії, що стосуються геноциду українського народу. Наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду – в одному із судів Києва.

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