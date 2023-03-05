Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, - Зеленський

Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, і Україна дасть для цього достатній інструментарій.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні завершується перший тиждень нової весни, і важливо зробити кілька змістовних наголосів на тому, що саме вдалося зробити за цей тиждень. Зробити для України", - сказав він.

Президент розповів, що відбулася масштабна конференція за участю багатьох партнерів України "Обʼєднані заради справедливості" (United for Justice).

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей. Мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави й терор проти наших людей. І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії", - наголосив Зеленський.

"Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані", - додав президент.

Нагадаємо, голова Верховного суду Всеволод Князєв раніше повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії, що стосуються геноциду українського народу. Наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду – в одному із судів Києва.