Кличко зустрівся з керівниктвом соціал-демократичної партії Німеччини з питань посилення підтримки України

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з керівництвом керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем, які прибули до Києва. Кличко наголосив на необхідності посилення підтримки України, в тому числі військової. Про це мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі.

Фото: twitter/spdbt

«Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України – озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою", – повідомив Віталій Кличко.

На зустрічі був присутній і брат мера Києва – Володимир Кличко.

У свою чергу, Ларс Клінгбайль опублікував у Twitter фото зустрічі з Віталієм Кличком і також зазначив, що мета візиту німецької делегації – обговорення подальшої підтримки України.

Фото: twitter/spdbt

«Рольф Мютценіх і я зараз тут, щоб поговорити з багатьма людьми в Україні та побачити, як може виглядати подальша підтримка», - написав він у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрічався із сенаторами США. Обговорювалися питання допомоги, яка потрібна Україні для перемоги у війні.