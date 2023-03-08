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Місія МВФ розпочала дискусії з владою України щодо потенційної нової програми

Обговорення триватимуть з 8 по 15 березня у Варшаві. 

Місія МВФ розпочала дискусії з владою України щодо потенційної нової програми
Фото: publika.md

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками влади України стосовно потенційної нової програми.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ”, - йдеться в заяві Постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна.

Зазначається, що з 8 по 15 березня у Варшаві працюватиме місія Міжнародного валютного фонду, де будуть обговорюватись параметри потенційної майбутньої програми.

Нагадаємо, 24 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на 5 млрд доларів МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023. Це те, що залишилось закрити із загального дефіциту в $38 млрд. 

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