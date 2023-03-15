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На "Армію відновлення" уже витратили 63 млн грн

До програми долучилися 9,5 тисяч безробітних у 14 областях. 

На "Армію відновлення" уже витратили 63 млн грн
Фото: EPA/UPG

За виконання робіт у межах програми "Армія відновлення" держава вже виплатила 63 мільйони гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

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Проєкт стартував торік у жовтні. Станом на сьогодні до нього залучили 9,5 тисячі безробітних у 14 областях.

"Ми розуміємо, що, скоріш за все, наступного тижня ми зможемо озвучити кількість залучених осіб, яка буде більшою за 10 тисяч", – сказала Бережна. 

Серед лідерів із залученості до "Армії відновлення" є Полтавська область (2800 осіб), Донецька (1400), Київська (1300) та Сумська (1280).

Нагадаємо, безробітних залучають до робіт оборонного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Із ними укладають строкові трудові договори та оплачують роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн).

Цьогоріч у лютому Міністерство економіки повідомило про майже 6,5 тисячі безробітних, яких залучили до програми.

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