На Київщині відновили понад 11 тис. зруйнованих війною об’єктів

Відновлений будинок на Позняках у Києві (вул. Кошиця, 7а)

У Київській області вже відновили понад 11 тис. об’єктів, що були зруйновані внаслідок війни.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що відновлення пошкоджених війною об’єктів розпочалося з перших днів деокупації області. Найбільше відновлено об’єктів житлової інфраструктури: 9 700 багатоповерхових та приватних житлових будинків, з яких понад 5 900 відновлені повністю та майже 3 800 – частково із забезпеченням життєдіяльності об’єктів.

Фото: з відкритих джерел Будинок на Позняках у Києві після російських обстрілів (вул. Кошиця, 7а)

“За цей період найбільше робіт проведено у Макарівській, Іванківській, Великодимерській, Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах”, – йдеться у повідомленні.

Саме ці громади зазнали найбільших руйнувань через російську військову агресію.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року на реалізацію проєктів відбудови України потрібно 17 млрд доларів.