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На Київщині відновили понад 11 тис. зруйнованих війною об’єктів

Відновлювані роботи розпочалися з перших днів деокупації регіону.

На Київщині відновили понад 11 тис. зруйнованих війною об’єктів
Відновлений будинок на Позняках у Києві (вул. Кошиця, 7а)
Фото: з відкритих джерел

У Київській області вже відновили понад 11 тис. об’єктів, що були зруйновані внаслідок війни.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що відновлення пошкоджених війною об’єктів розпочалося з перших днів деокупації області. Найбільше відновлено об’єктів житлової інфраструктури: 9 700 багатоповерхових та приватних житлових будинків, з яких понад 5 900 відновлені повністю та майже 3 800 – частково із забезпеченням життєдіяльності об’єктів.

Будинок на Позняках у Києві після російських обстрілів (вул. Кошиця, 7а)
Фото: з відкритих джерел
Будинок на Позняках у Києві після російських обстрілів (вул. Кошиця, 7а)

“За цей період найбільше робіт проведено у Макарівській, Іванківській, Великодимерській, Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах”, – йдеться у повідомленні.

Саме ці громади зазнали найбільших руйнувань через російську військову агресію.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року на реалізацію проєктів відбудови України потрібно 17 млрд доларів. 

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